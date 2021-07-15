15 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Aksiyon sevenlerin keyifle izleyeceği 'Son Ültimatom' Kanal D'de
Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal hemen ardından Neler Oluyor Hayatta programını ekrana veriyor. Akşam ise Aksiyon, suç ve gerilimin bol olduğu film Son Ültimatom Kanal D izleyicisinin karşısına geçiyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13.00'da Magazin D Yaz yayınlanıyor. Akşam ise Son Ültimatom filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...
15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Yalan Dünya
16.15 Aşk-ı Memnu
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Son Ültimatom
22.30 Son Ültimatom