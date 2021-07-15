15 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Aksiyon sevenlerin keyifle izleyeceği 'Son Ültimatom' Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13.00'da Magazin D Yaz yayınlanıyor. Akşam ise Son Ültimatom filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Yalan Dünya

16.15 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Son Ültimatom

22.30 Son Ültimatom