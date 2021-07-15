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15 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Sevcan'la Lezzet Yolunda ile güne başlayan kanalda akşam Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu yayınlanıyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

15 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 15 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışına yer verdik. Saat 07.30'da Kalp Atışı yayınlanmasının hemen ardından Yeni Gelin ekrana geliyor. Akşam ise Show Ana Haber'in hemen arkasından Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu ekranlarda oluyor...

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07.30 Kalp Atışı

10.00 Yeni Gelin

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

22.45 Akrep Kral

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