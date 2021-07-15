15 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Show TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Sevcan'la Lezzet Yolunda ile güne başlayan kanalda akşam Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu yayınlanıyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

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Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 15 Temmuz 2021 Perşembe Show TV yayın akışına yer verdik. Saat 07.30'da Kalp Atışı yayınlanmasının hemen ardından Yeni Gelin ekrana geliyor. Akşam ise Show Ana Haber'in hemen arkasından Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu ekranlarda oluyor... 15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI 06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda 07.30 Kalp Atışı 10.00 Yeni Gelin 13.00 Bir Şansım Olsa 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18.45 SHOW Ana Haber 20.00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 22.45 Akrep Kral show tvshow tv yayın akışı