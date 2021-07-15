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15 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de

Ekranların ilgiyle izlenen kanallarından olan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile başlayan kanalda akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek olan Mahrem yayınlanıyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

15 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Mahrem TRT 1'de

TRT 1'de ne olduğu merak ediliyor. Güne 05.20'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile başlayan kanal hemen ardından Kalk Gidelim'i yayınlıyor. Saat 10.00'da 15 Temmuz Ortak Yayını ekranlarda olurken akşam 15 Temmuz'u konu alan Mahrem Belgeseli ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05.20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06.15 Kalk Gidelim

10.00 15 Temmuz Ortak Yayın 

19:00 Ana Haber (Canlı)

20.00 Mahrem

22.15 Türk Sineması 'Börü'

{TITLE_STRIP}Mahrem dizisi konusu ne? Mahrem hangi gün? Mahrem oyuncuları kimler?

{TITLE_STRIP}Mahrem belgeseli konusu nedir? Mahrem hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Nerede çekildi?

 

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