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15 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalı TV8'de bugün hangi programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat bakalım ile başlayan kanal akşam Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünü yayınlıyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...

15 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 15 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. Saat 07.15'te 8'de Sağlık ekranlarda olurken 13.00'da Paylaş Benimle yayınlanıyor. Akşam ise fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8 izleyicisinin karşısına çıkıyor...

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Masterchef Türkiye

13.00 Paylaş Benimle

15.00 Paylaş Benimle

17.15 Masterchef Türkiye

20.00 Masterchef Türkiye

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