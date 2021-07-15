15 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanalı TV8'de bugün hangi programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat bakalım ile başlayan kanal akşam Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünü yayınlıyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 15 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. Saat 07.15'te 8'de Sağlık ekranlarda olurken 13.00'da Paylaş Benimle yayınlanıyor. Akşam ise fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8 izleyicisinin karşısına çıkıyor...
15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Masterchef Türkiye
13.00 Paylaş Benimle
15.00 Paylaş Benimle
17.15 Masterchef Türkiye
20.00 Masterchef Türkiye