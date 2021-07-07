Türkiye'nin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz, yaşanan acı kayıpların ardından Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanmaya başladı. Resmi tatil ilan edilen 15 Temmuz'da 15 Temmuz 2021 sağlık ocağı (Aile Sağlığı merkezi) açık mı? Çalışıyor mu ? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte yanıtlar...

15 TEMMUZ 2021 SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2016 yılından itibaren her yıl kutlanmaya başlamıştır. Askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi. Bu tarihin resmi tatil olmasından dolayı devlet kurumları kapalı olacak. Bu kapsamda hafta sonları ve resmi tatillerde kapalı olan sağlık ocakları 15 Temmuz günü kapalı olacak.

SAĞLIK OCAKLARI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00-17.00 arasında açıktır. 12.00-13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.) Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-Devlet'ten sorgulayabilirsiniz.

15 TEMMUZ 2016'DA NE OLDU?

15 Temmuz, uzun yıllardır ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen'in elebaşı olduğu, FETÖ terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu hain darbe girişimidir. TSK bünyesinde bulunan ve kendilerine Yurtta Sulh Konseyi adını veren örgüt, sinsice yapılandı ve 15 Temmuz günü hain planları için harekete geçti. Bir grup askerin katıldığı bu girişimde, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe kalkışmasında bulunuldu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Kanlı olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar Toplantısı'nda: "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir." ifadesini kullandı. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

FETÖ terör örgütü din maskesini takarak uzun yıllar boyunca insanların duygularını istismar ederek, kendisine üye kazandırdı. Hedefine küçük adımlarla sinsice ilerleyen örgüt, yıllar süren çalışmalar sonucunda devletin tüm kademelerine sızmayı başardı. Özellikle TSK'nın ele geçirilmesi ile yeterli sayıda asker toplayan kanlı örgüt, acımasız planı için harekete geçerek çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Türk askeri üniformasını üzerine geçiren FETÖ üyeleri halkın üzerine ateş açarak çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu ve bu utanç görüntüleri, tarihin kara lekesi olarak kayıtlara geçti.