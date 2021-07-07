15 Temmuz 2016 günü darbecilerin püskürtülmesinin ardından bu tarih milletimiz için büyük önem taşıyor. Hain darbe girişimi gecesi yaşanan mücadele ve hayatını kaybeden kişileri anmak için 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmişti. Bu tarihlerde belli kurumların açık olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki 15 Temmuz 2021 Tapu müdürlüğü açık mı? Çalışıyor mu?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz 2017 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu tarihlerde halkımız Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nü kutluyor. 2021 yılında geçireceğimiz 15 Temmuz ise Perşembe gününe denk geliyor.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?

Tapu Müdürlüğü, taşınmaz mallarla ilgili olan tescil ve akit işlemlerinin idare edildiği kurumdur. Tapu Sicil Müdürlükleri, tapu sicillerinin mevzuata göre düzenlenmesini sağlar. Her il ve ilçede tapu müdürlüğü bulunur. Tapu Sicil Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Bu iki kurumun bağlı olduğu yer ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'dır. 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Kanunu ile görev ve yetkilerini kazanmıştır.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR, HANGİ SAATLERDE ÇALIŞIYOR?

Tapu dairelerinde mesai sabah 08.00 itibari ile başlıyor. saat 12.00’ye kadar ise devam ediyor. Tapu dairesinin öğle tatili 13.00'te bitiyor. Öğleden sonra 13.00'da tekrar başlayan mesai kapanış saati olan 17.00’ye kadar devam ediyor. Tapu daireleri hafta içi her gün hizmet verirken Cumartesi ve Pazar günleri kapalı oluyor.

15 TEMMUZ 2021 TAPU MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Yazımızda belirttiğimiz gibi 15 Temmuz günü düzenlemeye gidilere resmi tatil ilan edilmişti. Bu yüzden 15 Temmuz tarihinde resmi kurumlar çalışmıyor. Tapu müdürlükleri de resmi kurum olarak sayıldıkları için 15 temmuz günü tapu müdürlükleri açık olmayacak. Tapu müdürlükleri 15 temmuzda çalışmayacak.