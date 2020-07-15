15 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

ya anlattı

"Hiçbir lider o gücü sağlayamazdı"

"İnanılmaz bir kaos vardı"

"Halkın direnişi mutluluk verdi"

"Bunu yapmaya çalışanlar şapkasını önüne koydu, Türk halkını geçemeyeceklerini de anladılar"

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDA 15 TEMMUZ

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin gençlerce unutulmaması amacıyla düzenlenecek olan "Gençler Asla Unutmaz" programına katılacak.

GOLF

10.00 Milli Birlik ve Demokrasi turnuvası düzenlenecek.

ATLETİZM

- Türkiye Atletizm Federasyonu'nun, her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu bu sene de 81 ilde yapılacak. 1000 metrelik koşuya her kentte 30 atlet katılacak.

SUALTI SPORLARI

17.00 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda anma dalışı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

- Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

12.00 Göztepe maçının hazırlıklarına devam edilecek.

TRABZONSPOR

- Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- Turuncu-lacivertliler günü izinli geçirecek.

BASKETBOL

12.00 Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun eleme turları ve normal sezon kuraları çekilecek. İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kura çekimine, temsilcilerimiz Darüşşafaka Tekfen 7, Galatasaray Doğa Sigorta ve Tofaş 6, Pınar Karşıyaka 4 ve Türk Telekom 3'üncü torbadan katılacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Milan - Parma (Hakan Çalhanoğlu)

22.45 Roma - Hellas Verona (Mert Çetin - Cengiz Ünder*)

22.45 Sassuolo - Juventus ( Mert Müldür - Merih Demiral*)

Kaynak: DHA