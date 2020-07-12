15 Temmuz darbe girişimi özel programla anılacak

15 Temmuz hain darbe girişimi, 4. yıl dönümünde Bağcılar'da düzenlenecek sala, nöbet, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, belgesel gösterimi, satranç turnuvası, şehitlik ve gazi ailesi ziyareti gibi zengin içerikli bir programla anılacak. Bağcılarlı gençler, demokrasi zaferinin yazıldığı gece sabaha kadar Bağcılar Meydan'da nöbet tutacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesi, Bağcılar'da düzenlenecek programlar ile anılacak. Etkinlikler, Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade temalı online satranç turnuvası ile başlayacak. 15 Temmuz günü ise saat 11.00'de 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar'ın kabir ziyaretiyle başlayacak program kapsamında saat 14.00'te şehit aileleri ve gaziler evlerinde ziyaret edilecek.

Şehitler için toplu dua edilecek

Akşam ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek programda ilçe yöneticileri ve vatandaşlar bir araya gelecek. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak programda İstiklal Marşı hep birlikte okunacak. Belgesel gösterimi, sala ve protokol konuşmalarının yapılacağı gecede ilçe müftüsünün eşliğinde şehitler için toplu dua edilecek. Gece boyunca ise Bağcılarlı gençler sabah ezanına kadar dönüşümlü olarak demokrasi nöbeti tutacak.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu özel günde tüm hemşehrilerini Bağcılar Meydanı'nda birlik içinde olmaya davet etti.

Kaynak: İHA