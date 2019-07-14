Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Günü Satranç Turnuvası başladı.

Kadir Has Stadyumu Doğu Loca kısmında yapılan müsabakalarda 180 sporcu iki gün boyunca ter dökecek.

7 kategoride yapılan müsabakalarda sporcular doğru hamlelerle rakiplerini geçmek istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakaya katılan tüm sporculara başarılar dilerken, sporcu velilerine de spora verdikleri destek ve ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA