’15 Temmuz Demokrasi Nöbeti’ Vali Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları kapsamında Mersin'de düzenlenen "Demokrasi Nöbeti', Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde 50'şer kişilik gruplar halinde dönüşümlü olarak icra edilen "Demokrasi Nöbeti'ne, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için Kuran- Kerim tilavet edilerek, okunan hatimlerin duası İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından yapıldı.

Programda konuşan Vali Su, şanlı Türk tarihinin destansı zaferlerle dolu olduğunu ifade ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçmişte verilen mücadelenin, bugün de aynı ruh ve heyecanla milletçe yaşatmaya devam edildiğini söyledi.

Türkiye'nin küresel ölçekte güçlenişini hazmedemeyen iç ve dış düşmanların, 15 Temmuz'da eşi benzeri olmayan bir ihanete kalkıştığını vurgulayan Su, "Hain emellerine kahraman ordumuzun içerisine sızdırdıkları kalleş Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını harekete geçirerek ulaşmaya çalıştılar. Bu kalkışma ile devletimizin şahlanışını, milletimizin kardeşliğini ve demokrasimizin kurumsallaşmasını engellemeye çalıştılar. Milletimizin kendi silahını, tankını, helikopterini ve uçağını zapt ederek, yine milletimizin üzerine kurşun ve bombalar yağdırdılar. Ancak milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve liderliğiyle gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine hep birlikte ecdadından aldığı güçle, bu hainlerin karşısına dikilmiştir" dedi.

"Milletimiz tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının dersini vermiştir"

Türk milletinin, üzerine yağdırılan kurşunlara ve bombalara gövdesini siper ederek hainlerin emellerini boşa çıkardığını kaydeden Su, "Milletimizin kahraman evlatları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve emniyet teşkilatımızın şerefli mensupları ile bütünleşerek büyük bir kahramanlık destanına imza atmıştır. Milletimiz ülkesini canı pahasına korumanın yanında tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının da dersini vermiştir. Aziz milletimiz, cennet vatanımız üzerinde yükselen devletimize, her karışında gururla dalgalanan bayrağımıza ve semada yankılanan ezanımıza 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonra da daima sahip çıkacağını tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Su, şehitlik mertebesine erişen şehitleri rahmet, gazileri ise şükranla andığını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bir konuşma gerçekleştirdiği anma programında, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı olarak TRT ekranlarından ulusa sesleniş konuşması sinevizyondan izlendi.

Etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla 81 ilde aynı anda düzenlenen 4 engelli ve 1 özel sporcu olmak üzere 25 milli sporcu tarafından gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" kapsamında özel sporcu Abdullah Ilgaz tarafından Vali Ali İhsan Su'ya Türk bayrağı takdim edildi.

Daha sonra bando gösterisi, video gösterimleri ve şiir dinletileri ile devam eden programda, Vali Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte alanda bulunan vatandaşları selamladı. Anma programı, saat 00.13'te Cumhuriyet Meydanı ve il genelinde selaların okunması ile sona erdi.

Kaynak: İHA