15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Günü’nde bütün köyü bayraklarla donattılar

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Abaş köyünde "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Günü" dolayısıyla köydeki tüm evlere, köy Camisine ve köy çeşmesine Türk bayrağı asıldı.

Aslanapa Abaş Köyü Muhtarı Şaban Yeşil, yaptığı açıklamada, 30 hane olan köyümüzde, her hanemize Türk bayrağı astık. Camimizi ve çeşmemizi de bayrağımızla donattık. 3 yıl önce bugün hain darbe girişiminde bulunanlara bizlerde Abaş köylüleri olarak birlik ve beraberlik içinde vatanın bütünlüğü için tek yumruk olduğumuzu göstermek istedik. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet İçin nefes alıp veriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimini yapmaya kalkanlar, bir daha böyle bir kalkışmaya cesaret ederlerse bu memleket,ü köylüsüyle, şehirlisiyle çok daha sert tepkisini gösterecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA