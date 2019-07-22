Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2019 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 12-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapılan müsabakalarla sona erdi.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada Kayseri'yi temsil eden sporculardan Merve Gül Özlü 53 kg da 131 rakip arasından Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Merve Gül Özlü elde ettiği bu sonuçla 30-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılacak olan Ümitler Milli Takım Seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcuyu ve antrenörü Hasan Ünal'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA