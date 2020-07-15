15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası yapıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, Kemer Country Golf Kulübü ve Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası, Kemer Country Golf Kulübü ve Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlendi. Limak Holding'in destekçisi olduğu ve İstanbul Kemer Country Club'ın 18 delikli sahasında düzenlenen turnuvaya; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Başkanı Nihat Özdemir, Golf Federasyonu ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Korhan Kurdoğlu'nun da aralarında bulunduğu iş insanı ve golf tutkunu 137 kişi katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası; toplam 13 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren golfçüler bu anlamlı turnuvanın ödüllerine sahip oldu.
Ödül kazanan isimler şu şekilde:
Men's Cat A Winner - Claus Lassen
Men's Cat B Winner - Can Bıkmaz
Men's Cat C Winner - Patrick Meehan
Ladies Cat A Winner - Şefika Kırçuval
Ladies Cat B Winner - Nayeun Lee
Junior 18 Holes Kızlar - Eylül Başak Koç
Junior 18 Holes Erkekler - Can Özdemir
Ladies Longest Drive - Elif Kırçuval
Men's Longest Drive - Ernest Butros
Ladies Nearest To The Pin - Okgil Hwang Lee
Men's Nearest To The Pin - Cengiz Şahin
Ladies Gross - Sude Bay
Men's Gross - Mehmet Kazan
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Turnuvadan detay görüntüler
Kaynak: DHA
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