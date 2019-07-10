"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" hazırlık programı toplantısı gerçekleşti

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yapılması planlanan etkinliklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Vali Mahmut Demirtaş'ın Başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Makamı'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Yardımcısı Murat Süzen, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve STK Sorumlusu Mustafa Karslıoğlu ile ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Demirtaş, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha nefretle kınadığını belirtti. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin anlamına uygun ve en güzel şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını kaydeden Vali Demirtaş, darbe kalkışmasına karşı mücadele verirken canlarını veren şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri de saygı ve şükranla andıklarını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın, demokrasiye bağlılığın yanı sıra millet olarak sahip olunan birlik ve beraberliğin bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesi için, vatandaşları 15 Temmuz 2019 tarihinde saat 20.00'de Merkez Park'taki etkinliklere davet etti.

Kaynak: İHA