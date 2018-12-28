15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürünün adına Polis Merkezi açıldı  

ESENYURT'ta 15 Temmuz gazisi Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adını taşıyan polis merkezi açıldı.

Esenyurt Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'nin açılışına adı verilen 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve emniyet müdürleri katıldı.

YILANIN BAŞI KÜÇÜKKEN EZİLMELİ

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, adının verildiği polis merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, "Çok zengin olabilirsiniz ama onu uygulayacak bir toprak parçası yoksa bir işe yaramaz. Türkiye Cumhuriyet'i bize bu imkanı veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ileri gitmesini istemeyen birçok yabancı devlet var. Şimdi görüyorum ki bazı şeyler konuşmaya daha açık, müsaade etmek lazım adamın kafasında neler var öğrenmek lazım. Konuşan adamdan zarar gelmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman kılcal damarlarına bugün FETÖ olur yarın başka bir örgüt olur sızmaya çalışacaktır. Bir tarikat sızmaya çalıştığı zaman yılanın başı küçükken ezilir. Bunu hemen fark edip müdahale etmek lazım" dedi.

KAHRAMANLARIN İLLA TOPRAĞA DÜŞMESİ GEREKMİYOR

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise "Turgut Aslanın neden hedef olduğunu FETÖ ile mücadele eden herkes çok iyi biliyor. FETÖ ile mücadelenin bir geçmişi var ama 2014'den sonraki mücadelede terör örgütü olarak belirlenmesinde hazırlanması gereken bir çalışma vardı. O çalışmaya herkes bir yerinden katkıda bulundu ama birisinin altına imza atması gerekiyordu. O imzayı atan da Turgut Aslan'dı. Neden ona haince saldırı yaptıklarını, neden hınçlarını alamadıklarını ben çok iyi anlıyorum. Allah'a çok şükür Turgut Aslan'a ateş edenler, hainlik yapanlar şimdi cezaevlerinde. Turgut Aslan ise, aslan gibi ayakta. Sağlığı günden güne çok daha iyiye gidiyor. Daha da iyi olacak ve aramıza katılacak. Turgut Aslan'ın bizim için, benim için bir özelliği de yaşayan bir kahramandır. Kahramanların illa toprağa düşmesi gerekmiyor. Kahramanlar, hayatta iken de kahraman olarak biz onlara sahip çıkmalıyız. Turgut Aslan, emniyet teşkilatı için milletimiz için 15 Temmuz'un sembol bir ismidir kahramandır" dedi.

TURGUT ASLAN İSMİNİN SEMBOLLEŞMESİNİ İSTİYORUZ

Çalışkan konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bu karakola Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi ismini vererek karınca kararınca gücümüzün yettiğince biz Turgut Aslan isminin sembolleşmesini istiyoruz. Unutulmamasını istiyoruz. Gerekli değerin ilgilin gösterilmesi için kendi açımızdan değerlendirdik. Ne yapabiliriz? Büyüklerimizden de izin aldık. Böyle bir ismi karakolumuzda yaşatacağız. Burası bizim için özel bir karakol. Bu karakolun etkisini ileride Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlarımız hissedecekler" diye konuşmasını tamamladı.

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DHA