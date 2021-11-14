15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz'in taziye ziyareti sonrası, bir grup 15 Temmuz gazisiyle karşılaştı. Topluluğa karşı Başak Cengiz'i baz alarak kadın cinayetleri ile ilgili mesajlar veren Kılıçdaroğlu'na o esnada gaziler, geçtiğimiz günlerde şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'a tepki göstermediği için tepki gösterdiler.

"TEPKİMİZİ KOYMADIĞIMIZI KİM SÖYLEDİ?"

15 Temmuz gazisi, Kılıçdaroğlu taziye çadırından ayrıldığı esnada, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında sessiz kaldığı gerekçesiyle tepki gösterdi, bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım. İkili olmaz. 15 Temmuz gazilerine, şehitlerine sahip çıkarız." dedi.

"HER TEPKİ PROVOKASYON DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından videoyu yayınlayarak "Türkiye’yi karış karış geziyorum, milletimizle birlikteyim. Bazen tepki gösterenler de oluyor. Demokrasilerde politik tepki haktır ve elbette her tepki provokasyon değildir. Yeter ki birbirimizle konuşmayı başarabilelim. Birbirimizi ikna edemeyebiliriz ama mutlaka konuşmalıyız." dedi.