15 temmuz gecesi ile ilgili sloganları 2021, 15 Temmuz şehitlerini anma sözleri 2021 sorusu bu hain darbe girişiminin 5. yılına girerken internette en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. Peki 15 temmuz gecesi ile ilgili sloganları 2021, 15 Temmuz şehitlerini anma sözleri 2021 nelerdir? Tüm cevaplar haberimizde...

15 TEMMUZ GECESİ İLE İLGİLİ SLOGANLARI 2021

15 Temmuz gecesi yazıldı Türk’ün Demokrasi ve Zafer hikayesi…

Vatan sana canımız feda. Sonsuza dek kalleşlere elveda…

Kim ki bu cennet vatana göz koyar. 15 Temmuz gibi girer canlı canlı mezara…

Bu vatan çok karanlık geceler gördü. Ama her seferinde 15 Temmuz gibi zaferler ördü.

Türkü ancak ezan sesi susturur.

15 Temmuzda millet küllerinden yeniden doğdu. Bir millet yeniden şaha kalktı.

Tüm millet 15 Temmuzda el ele oldu. Hainlere mezar ve zillet oldu bu vatan.

Bu cennet vatanda neden varım. Tabi ki cennete şahlanmak için…

15 Temmuz kahraman Türk milletinin yazdığı destanın öyküsüdür!

Vatan Sevgisi Maya Gibidir! Sütü Bozuklarda Tutmaz!

Ezan oldum, dinmedim; bayrak oldum, inmedim; şehit oldum, ölmedim. Adım, Müslüman, soyadım Türk benim.

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Vatanına göz dikeni ez oğlum!

Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu vatan uğruna can verene!

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA SÖZLERİ 2021

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

Cennet vatanımda, cennete gitmek için varım.

Vatanına sahip çıkan geleceğine sahip çıkar.

Ne tank ne uçak bizde mangal gibi yürek var.

Bu Vatan sevgisi darbeleri önler.

Vatan Uğruna can vermek kitabımızda var.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.