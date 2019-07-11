'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, Twitter hesaplarındaki profil resimlerini, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü için hazırlanan "15 Temmuz" temalı logo ile değiştirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimim 3'üncü yıl dönümünde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ve kurumsal kimlik rehberi çalışmaları "www.15temmuz.gov.tr" adlı internet sitesinden yayımlandı. Yayımlanan logo ve görselleri, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların tamamı Twitter'daki hesaplarında kullanmaya başladı. Ayrıca, bakanlıkların profil resmi de "15 Temmuz" temalı logo ile değiştirildi. Değişim sırasında "#yeniprofilresmi" etiketi paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA