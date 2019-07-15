15 Temmuz İnönü ilçesinde anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Eskişehir İnönü ilçesinde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Eskişehir'in İnönü İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile İnönü İlçe Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Alper Balcı, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Şehit Babası Ahmet Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, İlçe Emniyet Amiri Hasan Aybar kurum amirlerinin katılımı ile ilçede bulunan Şehit polis Memuru İbrahim Gülten ve Şehit Jandarma Asteğmen Ali İhsan Aydın'ın kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dualar edildi. Şehitlik ziyareti sonrası ilçe merkezinde bulunan tüm camilerde Mevlid-i Şerif ve dualar okunarak tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Kaynak: İHA