15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri
15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini önlemek için sokaklara dökülen vatandaş bu hain girişimi canı pahasına durdurmuştu. Darbeye karşı yapılan bu direnişte şehit ve gazilerimiz oldu. 15 temmuzun yıl dönümüne kısa bir süre kala 15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri merak edildi. Cevaplar haberimizde...
Demokrasi ve milli birlik günü ilan edilen 15 temmuzun yıl dönümüne kısa bir süre kaldı. 15 temmuz gecesi FETÖ'nün hain darbe girişimi esnasında vatanını canı pahasına savunan vatandaşlarımız tankların karşısında durdu silahlara göğsünü siper etti. Ne yazık ki birçok vatandaşımız şehit ve gazi oldu. Bu milli mücadele gününün yıl dönümü yaklaşırken akıllara 15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri gelmeye başladı. İşte o soruların cevapları...
15 TEMMUZ KAÇ TANE GAZİ VAR?
FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gün 2 bin 196 vatandaşımız gazi oldu.
Darbe girişimi gecesinde 251 vatandaşımız ise FETÖ'cülerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
15 TEMMUZ GAZİLERİ İSİMLERİ
ABDULKADİR YAKUT
ABDULLAH AĞAYA
ABDULLAH ÇAY
ABDULLAH KOCA
ABDULLAH TURAN
ABDULMUTTALİP AZBAY
ADEM TUNOĞLU
ADVİYYE GÜL İSMAİLOĞLU
AHMET DEMİRCİ
AHMET ZİR
AHMET ZİYAÜDDİN KÖSELER
ALİ KARA
ALİ ÖBGE
ALİ TEKÇE
ARİF KILINÇ
ATANUR PETEK
AYDIN DENİZ
AYDIN ERTEK
AYHAN ÇELİK
AYHAN KAYALI
AYHAN TAŞDEMİR
AYLA AŞKIN
AZİZ BURAK SANCAK
AZİZ MAHMUT KAYACAN
BAHATTİN ELÇİOĞLU
BARIŞ TARKAN YÜKSELEN
BATUHAN ÇETİNER
BEDRİ AZBAY
BEKİR KÖRPE
BİLAL ATLIHAN
BOZKURT PEKDEMİR
BURAK KOCABAŞ
CEM CENGİZ ATO
CENGİZ ÖZDEMİR
CİHAN YILDIRIM
CUMA ZOR
CUMALİ İBİN
EKREM TUTUŞ
ENİS UYANIK
ENVER YEŞİLKAYA
ERCAN NEREDE
EREN ALTUN
ERHAN DERELİ
EROL BULUT
ERTUĞRUL BAYRAKTAR
EYÜP TEKİN
FAİK AYDIN
FATİH CAN ŞENÖZ
FERDİ DEMİR
FEYZULLAH AYDIN
FİKRET DAŞ
FURKAN ŞENTÜRK
HAKAN ÖZDOĞRU
HAKAN PEKİNCE
HALİT AY
HARUN ÖZKARCI
HARUN ÜNAL
HASAN YAKUP YAPIK
HAŞİM KERZON
HAYRİ GÜRBÜZ
HÜSEYİN AYKAN
İBRAHİM AKBALIK
İDRİS BAŞDAŞ
İLYAS DİRİN
İSMAİL ACUR
İSMAİL ÇELİK
İSMAİL GÜNGÖR
İSMET DOĞAN
İSMET EKER
İSMET ERDOĞAN
KADRİ HAKAN BÜYÜKDEMİRTAŞ
KANİ YEŞİLYURT
KEMAL ERKAN
KENAN EKŞİOĞLU
KIRMAN KOÇSAL
KUTBETTİN ÖMEROĞLU
MAHFUZ GÖL
MAHMUT TUNA
MEHMET ADANIR
MEHMET AKBUĞA
MEHMET ALİ HENDEK
MEHMET CEMALETTİN TÜL
MEHMET ÇELİK
MEHMET EMİN ERTAŞ
MEHMET KILIÇ
MEHMET ÖZER
MEHMET SALİH ODUNCU
MEHMET ŞİRİN İNANÇ
MEHMET TOLGA KUZU
MEHMET YAŞAR
MERVE KALAYCI
MESUD AKYÜZ
METİN KABA
MUHAMMED CİHAD AKKAYA
MUHAMMET ENES ÖZÜN
MUHAMMET FATİH ÜSTÜN
MUHARREM GÜNDOĞAR
MUHARREM GÜRBÜZ
MUHYETTİN AYAZ
MURAT CEYLAN
MUSTAFA ATLI
MUSTAFA FAKIOĞLU
MÜCAHİT KURT
NAZİFE TAŞCI
NEBAHAT TOPALOĞLU
NİHAT ALTIN
NURETTİN IŞKIN
NURİ AKYILDIZ
OMAR DARWICHAH
ONUR ESGİCİOĞLU
ORKHAN ALAKBAROV
OSMAN GÜL
ÖMER DONDURMA
ÖMER FARUK AKSU
ÖMER FARUK ÇAKALLI
ÖMER FARUK GÜLBAŞ
ÖMER TAŞKESER
ÖNDER SOLUK
ÖZCAN AYBEK
RAMAZAN BAYRAK
RAMAZAN ÇELİK
RAMAZAN NEREDE
RIZA DEMİR
SAMİ İZMİTLİ
SEBAHATTİN ÇELİK
SEBAHATTİN DUYAR
SEFER ÖZKARLIOĞLU
SELAHATTİN AYYILDIZ
SELAHATTİN DALKILIÇ
SERDAR GERGİN
SERVET ACUN
SEVAL TAYLAN
SEYİT MESUT ÇİÇEK
SİNAN AĞIRMAN
SİNAN TOPALOĞLU
SİNAN TÜRKEN
ŞERİFE ÖZKARA
TEOMAN KANBUR
UFUK ALBAYRAK
UFUK KÜPELİ
ÜNAL ÇALIK
ÜVEYS KAREN AYVAZ
VAHİT DURGUT
YAKUP PAMUK
YASİN ŞEKERCİ
YILMAZ AŞIK
ZAFER İPEK