15 Temmuz kim tarafından yapıldı? 15 Temmuz darbe girişimini kim yaptı? Darbe girişiminin arka planıMaraşlı 25. bölüm full, tek parça izle | ATV Maraşlı 25. bölüm canlı izleBaht Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 4. bölüm canlı izleAda Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 4. bölüm canlı izle15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü milli bayram mı?Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatları | Kızılay kurban bağışı ne kadar, nasıl yapılır?Üniversite yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? KYK yurt başvuru tarihleri!Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldiPandemide çığır açacak gelişme: Koronavirüsü tespit eden yüz maskesi
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri

15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri

15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini önlemek için sokaklara dökülen vatandaş bu hain girişimi canı pahasına durdurmuştu. Darbeye karşı yapılan bu direnişte şehit ve gazilerimiz oldu. 15 temmuzun yıl dönümüne kısa bir süre kala 15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri merak edildi. Cevaplar haberimizde...

15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri

Demokrasi ve milli birlik günü ilan edilen 15 temmuzun yıl dönümüne kısa bir süre kaldı. 15 temmuz gecesi FETÖ'nün hain darbe girişimi esnasında vatanını canı pahasına savunan vatandaşlarımız tankların karşısında durdu silahlara göğsünü siper etti. Ne yazık ki birçok vatandaşımız şehit ve gazi oldu. Bu milli mücadele gününün yıl dönümü yaklaşırken akıllara 15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri gelmeye başladı. İşte o soruların cevapları...

15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri

15 TEMMUZ KAÇ TANE GAZİ VAR? 

FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gün 2 bin 196 vatandaşımız gazi oldu.

Darbe girişimi gecesinde 251 vatandaşımız ise FETÖ'cülerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri

15 TEMMUZ GAZİLERİ İSİMLERİ

ABDULKADİR YAKUT

ABDULLAH AĞAYA

ABDULLAH ÇAY

ABDULLAH KOCA

ABDULLAH TURAN

ABDULMUTTALİP AZBAY

ADEM TUNOĞLU

ADVİYYE GÜL İSMAİLOĞLU

AHMET DEMİRCİ

AHMET ZİR

AHMET ZİYAÜDDİN KÖSELER

ALİ KARA

ALİ ÖBGE

ALİ TEKÇE

ARİF KILINÇ

ATANUR PETEK

AYDIN DENİZ

AYDIN ERTEK

AYHAN ÇELİK

AYHAN KAYALI

AYHAN TAŞDEMİR

AYLA AŞKIN

AZİZ BURAK SANCAK

AZİZ MAHMUT KAYACAN

BAHATTİN ELÇİOĞLU

BARIŞ TARKAN YÜKSELEN

BATUHAN ÇETİNER

BEDRİ AZBAY

BEKİR KÖRPE

BİLAL ATLIHAN

BOZKURT PEKDEMİR

BURAK KOCABAŞ

CEM CENGİZ ATO

CENGİZ ÖZDEMİR

CİHAN YILDIRIM

CUMA ZOR

CUMALİ İBİN

EKREM TUTUŞ

ENİS UYANIK

ENVER YEŞİLKAYA

ERCAN NEREDE

EREN ALTUN

ERHAN DERELİ

EROL BULUT

ERTUĞRUL BAYRAKTAR

EYÜP TEKİN

FAİK AYDIN

FATİH CAN ŞENÖZ

FERDİ DEMİR

FEYZULLAH AYDIN

FİKRET DAŞ

FURKAN ŞENTÜRK

HAKAN ÖZDOĞRU

HAKAN PEKİNCE

HALİT AY

HARUN ÖZKARCI

HARUN ÜNAL

HASAN YAKUP YAPIK

HAŞİM KERZON

HAYRİ GÜRBÜZ

HÜSEYİN AYKAN

İBRAHİM AKBALIK

İDRİS BAŞDAŞ

İLYAS DİRİN

İSMAİL ACUR

İSMAİL ÇELİK

İSMAİL GÜNGÖR

İSMET DOĞAN

İSMET EKER

İSMET ERDOĞAN

KADRİ HAKAN BÜYÜKDEMİRTAŞ

KANİ YEŞİLYURT

KEMAL ERKAN

KENAN EKŞİOĞLU

KIRMAN KOÇSAL

KUTBETTİN ÖMEROĞLU

MAHFUZ GÖL

MAHMUT TUNA

MEHMET ADANIR

MEHMET AKBUĞA

MEHMET ALİ HENDEK

MEHMET CEMALETTİN TÜL

MEHMET ÇELİK

MEHMET EMİN ERTAŞ

MEHMET KILIÇ

MEHMET ÖZER

MEHMET SALİH ODUNCU

MEHMET ŞİRİN İNANÇ

MEHMET TOLGA KUZU

MEHMET YAŞAR

MERVE KALAYCI

MESUD AKYÜZ

METİN KABA

MUHAMMED CİHAD AKKAYA

MUHAMMET ENES ÖZÜN

MUHAMMET FATİH ÜSTÜN

MUHARREM GÜNDOĞAR

MUHARREM GÜRBÜZ

MUHYETTİN AYAZ

MURAT CEYLAN

MUSTAFA ATLI

MUSTAFA FAKIOĞLU

MÜCAHİT KURT

NAZİFE TAŞCI

NEBAHAT TOPALOĞLU

NİHAT ALTIN

NURETTİN IŞKIN

NURİ AKYILDIZ

OMAR DARWICHAH

ONUR ESGİCİOĞLU

ORKHAN ALAKBAROV

OSMAN GÜL

ÖMER DONDURMA

ÖMER FARUK AKSU

ÖMER FARUK ÇAKALLI

ÖMER FARUK GÜLBAŞ

ÖMER TAŞKESER

ÖNDER SOLUK

ÖZCAN AYBEK

RAMAZAN BAYRAK

RAMAZAN ÇELİK

RAMAZAN NEREDE

RIZA DEMİR

SAMİ İZMİTLİ

SEBAHATTİN ÇELİK

SEBAHATTİN DUYAR

SEFER ÖZKARLIOĞLU

SELAHATTİN AYYILDIZ

SELAHATTİN DALKILIÇ

SERDAR GERGİN

SERVET ACUN

SEVAL TAYLAN

SEYİT MESUT ÇİÇEK

SİNAN AĞIRMAN

SİNAN TOPALOĞLU

SİNAN TÜRKEN

ŞERİFE ÖZKARA

TEOMAN KANBUR

UFUK ALBAYRAK

UFUK KÜPELİ

ÜNAL ÇALIK

ÜVEYS KAREN AYVAZ

VAHİT DURGUT

YAKUP PAMUK

YASİN ŞEKERCİ

YILMAZ AŞIK

ZAFER İPEK

15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri

15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT