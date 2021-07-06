15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini önlemek için sokaklara dökülen vatandaş bu hain girişimi canı pahasına durdurmuştu. Darbeye karşı yapılan bu direnişte şehit ve gazilerimiz oldu. 15 temmuzun yıl dönümüne kısa bir süre kala 15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri merak edildi. Cevaplar haberimizde...

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Demokrasi ve milli birlik günü ilan edilen 15 temmuzun yıl dönümüne kısa bir süre kaldı. 15 temmuz gecesi FETÖ'nün hain darbe girişimi esnasında vatanını canı pahasına savunan vatandaşlarımız tankların karşısında durdu silahlara göğsünü siper etti. Ne yazık ki birçok vatandaşımız şehit ve gazi oldu. Bu milli mücadele gününün yıl dönümü yaklaşırken akıllara 15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri gelmeye başladı. İşte o soruların cevapları... 15 TEMMUZ KAÇ TANE GAZİ VAR? FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gün 2 bin 196 vatandaşımız gazi oldu. Darbe girişimi gecesinde 251 vatandaşımız ise FETÖ'cülerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. 15 TEMMUZ GAZİLERİ İSİMLERİ ABDULKADİR YAKUT ABDULLAH AĞAYA ABDULLAH ÇAY ABDULLAH KOCA ABDULLAH TURAN ABDULMUTTALİP AZBAY ADEM TUNOĞLU ADVİYYE GÜL İSMAİLOĞLU AHMET DEMİRCİ AHMET ZİR AHMET ZİYAÜDDİN KÖSELER ALİ KARA ALİ ÖBGE ALİ TEKÇE ARİF KILINÇ ATANUR PETEK AYDIN DENİZ AYDIN ERTEK AYHAN ÇELİK AYHAN KAYALI AYHAN TAŞDEMİR AYLA AŞKIN AZİZ BURAK SANCAK AZİZ MAHMUT KAYACAN BAHATTİN ELÇİOĞLU BARIŞ TARKAN YÜKSELEN BATUHAN ÇETİNER BEDRİ AZBAY BEKİR KÖRPE BİLAL ATLIHAN BOZKURT PEKDEMİR BURAK KOCABAŞ CEM CENGİZ ATO CENGİZ ÖZDEMİR CİHAN YILDIRIM CUMA ZOR CUMALİ İBİN EKREM TUTUŞ ENİS UYANIK ENVER YEŞİLKAYA ERCAN NEREDE EREN ALTUN ERHAN DERELİ EROL BULUT ERTUĞRUL BAYRAKTAR EYÜP TEKİN FAİK AYDIN FATİH CAN ŞENÖZ FERDİ DEMİR FEYZULLAH AYDIN FİKRET DAŞ FURKAN ŞENTÜRK HAKAN ÖZDOĞRU HAKAN PEKİNCE HALİT AY HARUN ÖZKARCI HARUN ÜNAL HASAN YAKUP YAPIK HAŞİM KERZON HAYRİ GÜRBÜZ HÜSEYİN AYKAN İBRAHİM AKBALIK İDRİS BAŞDAŞ İLYAS DİRİN İSMAİL ACUR İSMAİL ÇELİK İSMAİL GÜNGÖR İSMET DOĞAN İSMET EKER İSMET ERDOĞAN KADRİ HAKAN BÜYÜKDEMİRTAŞ KANİ YEŞİLYURT KEMAL ERKAN KENAN EKŞİOĞLU KIRMAN KOÇSAL KUTBETTİN ÖMEROĞLU MAHFUZ GÖL MAHMUT TUNA MEHMET ADANIR MEHMET AKBUĞA MEHMET ALİ HENDEK MEHMET CEMALETTİN TÜL MEHMET ÇELİK MEHMET EMİN ERTAŞ MEHMET KILIÇ MEHMET ÖZER MEHMET SALİH ODUNCU MEHMET ŞİRİN İNANÇ MEHMET TOLGA KUZU MEHMET YAŞAR MERVE KALAYCI MESUD AKYÜZ METİN KABA MUHAMMED CİHAD AKKAYA MUHAMMET ENES ÖZÜN MUHAMMET FATİH ÜSTÜN MUHARREM GÜNDOĞAR MUHARREM GÜRBÜZ MUHYETTİN AYAZ MURAT CEYLAN MUSTAFA ATLI MUSTAFA FAKIOĞLU MÜCAHİT KURT NAZİFE TAŞCI NEBAHAT TOPALOĞLU NİHAT ALTIN NURETTİN IŞKIN NURİ AKYILDIZ OMAR DARWICHAH ONUR ESGİCİOĞLU ORKHAN ALAKBAROV OSMAN GÜL ÖMER DONDURMA ÖMER FARUK AKSU ÖMER FARUK ÇAKALLI ÖMER FARUK GÜLBAŞ ÖMER TAŞKESER ÖNDER SOLUK ÖZCAN AYBEK RAMAZAN BAYRAK RAMAZAN ÇELİK RAMAZAN NEREDE RIZA DEMİR SAMİ İZMİTLİ SEBAHATTİN ÇELİK SEBAHATTİN DUYAR SEFER ÖZKARLIOĞLU SELAHATTİN AYYILDIZ SELAHATTİN DALKILIÇ SERDAR GERGİN SERVET ACUN SEVAL TAYLAN SEYİT MESUT ÇİÇEK SİNAN AĞIRMAN SİNAN TOPALOĞLU SİNAN TÜRKEN ŞERİFE ÖZKARA TEOMAN KANBUR UFUK ALBAYRAK UFUK KÜPELİ ÜNAL ÇALIK ÜVEYS KAREN AYVAZ VAHİT DURGUT YAKUP PAMUK YASİN ŞEKERCİ YILMAZ AŞIK ZAFER İPEK 15 temmuz darbe girişimi15 TEMMUZ GAZİLER