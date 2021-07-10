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  3. 15 Temmuz kahramanıydı! Ömer Halisdemir'i anlatan "Ben Ömer”belgeseli için özel gösterim yapılacak

15 Temmuz kahramanıydı! Ömer Halisdemir'i anlatan "Ben Ömer”belgeseli için özel gösterim yapılacak

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan "Ben Ömer” belgeselinin ilk gösterimi 14 Temmuz günü yapılacak.

15 Temmuz kahramanıydı! Ömer Halisdemir'i anlatan "Ben Ömer”belgeseli için özel gösterim yapılacak

Türkiye'nin yaşadığı en uzun gece olan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde FETÖ'cü general Semih Terzi'yi vurarak gidişatı değiştiren Ömer Halisdemir olmuştu. FETÖ'cü askerler tarafından şehit edilen Astsubay Kıdemli Başvaçuş Ömer Halisdemir'i konu edinen 3. Antalya Altın Portakal Belgesel Film ödüllü “Ben Ömer” belgeselinin ilk özel gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da tarihi Atlas Sineması’nda yapılacak. 

Gösterime TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konuklar katılacak. 

15 Temmuz kahramanıydı! Ömer Halisdemir'i anlatan "Ben Ömer”belgeseli için özel gösterim yapılacak

GÖSTERİM PROGRAMI

Ben Ömer” Belgesel Film Gösterimi:

Yer: Atlas Sineması

Tarih: 14 Temmuz 2021, Çarşamba

Saat: 19.00 İkram

20.00 İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya’nın konuşmaları

TBMM Başkanı Sn. Prof. Dr. Mustafa Şentop’un hitapları

Belgesel Film Gösterimi

Kapanış

Tayfun Altuntaş
Editör
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