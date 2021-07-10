15 Temmuz kahramanıydı! Ömer Halisdemir'i anlatan "Ben Ömer”belgeseli için özel gösterim yapılacak
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan "Ben Ömer” belgeselinin ilk gösterimi 14 Temmuz günü yapılacak.
Türkiye'nin yaşadığı en uzun gece olan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde FETÖ'cü general Semih Terzi'yi vurarak gidişatı değiştiren Ömer Halisdemir olmuştu. FETÖ'cü askerler tarafından şehit edilen Astsubay Kıdemli Başvaçuş Ömer Halisdemir'i konu edinen 3. Antalya Altın Portakal Belgesel Film ödüllü “Ben Ömer” belgeselinin ilk özel gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da tarihi Atlas Sineması’nda yapılacak.
Gösterime TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konuklar katılacak.
GÖSTERİM PROGRAMI
Ben Ömer” Belgesel Film Gösterimi:
Yer: Atlas Sineması
Tarih: 14 Temmuz 2021, Çarşamba
Saat: 19.00 İkram
20.00 İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya’nın konuşmaları
TBMM Başkanı Sn. Prof. Dr. Mustafa Şentop’un hitapları
Belgesel Film Gösterimi
Kapanış