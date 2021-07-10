15 Temmuz kahramanıydı! Ömer Halisdemir'i anlatan "Ben Ömer”belgeseli için özel gösterim yapılacak

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Biontech kadınlardaki yeni yan etkisi şoke etti: Göğüsleri büyütüyor

İngiltere'den Delta ve Lambda varyantı için dikkat çeken rapor! Alfa varyantına göre daha az ölümcül, iki doz aşı karşısında çaresiz!