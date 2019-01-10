15 Temmuz şehidi Hakan Gülşen doğum gününde anıldı

15 Temmuz Şehidi Hakan Gülşen'in doğum günü münasebetiyle Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından anma programı düzenlendi.

İsminin verildiği okulda Şehit Hakan Gülsen'in anısına düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Süleyman Üzmez tarafından şehitler için Kuran'ı Kerim tilaveti okundu. 15 Temmuz Şehidi Hakan Gülşen'in doğum günü münasebetiyle düzenlenen programda yayınlanan slayt gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı.

Programa; İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 15 Temmuz Şehitleri Lütfi Gülşen, Mehmet Gülşen ve Hakan Gülşen'in Anneleri Muzaffer Gülşen, AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, AK Parti Ankara İl Yönetimi Sosyal işler Başkan Yardımcısı Nizami Gülşen, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Yaman, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Yaman yaptığı açılış konuşmasının ardından Belediye Başkanı Muhittin Güney, konuşmasında 15 Temmuz Şehidi Hakan Gülşen ile ilgili anılarını anlatarak tüm şehitlere rahmet diledi.

Gülşen Ailesi tarafından Belediye Başkanı Güney, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a plaket takdim edilerek program sona erdi.

Kaynak: İHA