15 Temmuz şehidi imam mezarı başında anıldı

BARTIN Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Özel Harekat Cami İmamı Mustafa Yaman, Bartın'ın Ulus ilçesi Çubuklu köyündeki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman'ın Çubuklu köyündeki kabri ziyaret edildi. Anma programına Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Emniyet Müdürü Ogün Vural, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez ve yakınları katıldı. Köy camiindeYasin-i Şerif'in okunmasının ardından şehit Yaman'ın mezarının başına karanfil bırakıldı.

Vali Sinan Güner ve beraberindekiler, şehidin annesi Kezban, babası Mehmet ve ağabeyi Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

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Kaynak: DHA