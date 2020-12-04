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  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu! Köprüde masalsı görüntüler oluştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu! Köprüde masalsı görüntüler oluştu

İstanbul'da sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. Köprüde masalsı görüntüler oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu! Köprüde masalsı görüntüler oluştu

İstanbul'da etkili olan sisin arasında adeta kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. Köprüde masalsı görüntüler oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdüren sis, İstanbul Boğazı'nda da görüş mesafesini düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gözden kaybolduğu sisin altında kalan İstanbul havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde köprünün zaman zaman sis içerisinde kaybolduğu görülüyor. Drone kamerası tarafından kaydedilen masalsı görüntüler büyük ilgi çekti.



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