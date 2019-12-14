15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araç alev alev yandı

Akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa istikameti Beşiktaş yol ayrımı yakınlarında bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören otomobil sahibi, aracı durdurarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Anadolu-Avrupa'ya istikametinde trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Otomobildeki yangın kısa sürede söndürülürken daha sonra araçta inceleme yapıldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle trafik ekiplerince güvenlik nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bu nedenle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, incelemenin tamamlanmasının ardından otomobil çekici ile otoparka çekildi. Köprüdeki trafik akışı normale döndü. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, çalışmalar sırasında trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.

Köprü girişindeki araç yangını için İBB'den de uyarı yapıldı. Saat 21.05 itibariyle köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.