15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Sokağa çıkma yasağın son gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Araçları durdurmaları

-İzin belgeleri kontrol etmeleri

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA