15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşamdan beri denetimler sürüyor!
Korona virüsle mücadele kapsamında haftasonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Kısıtlamaya uymayan sürücü ve vatandaşlara ceza kesildi.
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09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:02
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