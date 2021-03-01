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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabaha karşı intihar girişimi yaşandı. Bir erkek köprüde kendini sallandırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakerecinin ikna çalışmaları sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir erkek şahıs intihar girişimine kalktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Deniz polisi de olası duruma karşı köprü altında hazır durumda bekledi. İntihar olayından dolayı köprüde trafik durma noktasına geldi. 

Müzakereci, intihara kalkışan kişiyi vazgeçirmek için ikna çalışmalarını sürdürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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