15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kadın intihar girişiminde bulundu. Köprünün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kadın intihar girişiminde bulundu. Köprünün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.
Olay yerine gelen müzakereci polis korkuluklara çıkan kadını ikna etmeye çalıştı.
Yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonrası kadın, korkuluklardan indirilerek karakola götürüldü.
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