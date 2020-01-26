15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay!

Saat 07:00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki korkunç bir olay yaşandı.

Aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş adlı şahıs bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından otomobilini durdurdu. Aracından çıkan Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı bıraktı.

POLİS ARAÇTA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ KADIN CESEDİNE RASTLADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı.

Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.