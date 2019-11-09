15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Trafik kilitlendi...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir vatandaş köprüden aşağı atlayarak intihar etti. Bu kahreden olay sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde özellikle Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası2na geçişte yoğunluklar yaşanıyor.
Radyo Trafik İstanbul, Boğaziçi Köprüsü'nde bir yurttaşın intihar girişiminde bulunarak kendini köprüden aşağıya bıraktığını duyurdu.
Radyo Trafik İstanbul'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir intihar girişiminde bulunan bir vatandaş kendini köprüden aşağıya bıraktı" denildi.
Radyo Trafik İstanbul'un paylaşımı şu şekilde:
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