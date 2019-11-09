15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Trafik kilitlendi...

Radyo Trafik İstanbul, Boğaziçi Köprüsü'nde bir yurttaşın intihar girişiminde bulunarak kendini köprüden aşağıya bıraktığını duyurdu.

Radyo Trafik İstanbul'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir intihar girişiminde bulunan bir vatandaş kendini köprüden aşağıya bıraktı" denildi.

Radyo Trafik İstanbul'un paylaşımı şu şekilde: