15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiciden korkunç intihar!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yaşanan olayda bir taksici seyir halindeki aracını durdurarak köprüden atlayıp intihar etti. Deniz polisinin arama çalışmaları sonrası taksicinin cansız bedenine ulaşılırken o korkunç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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14 Ekim 2020 Çarşamba 10:47
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