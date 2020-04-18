15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sokağa çıkma yasağının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimler havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. O noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı. Köprüdeki trafik ve ekiplerin yaptığı kontroller havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Köprüdeki denetim
-Ekiplerden görüntü
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
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