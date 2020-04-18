15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimler havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. O noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı. Köprüdeki trafik ve ekiplerin yaptığı kontroller havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Köprüdeki denetim

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA