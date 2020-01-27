15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkan şahsın atlama anı ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de ticari taksiden inerek denize atlayan şahsın atlama anının görüntüsü ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ticari taksiden inen bir şahıs köprüden aşağı atladı. Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri denize atlayan şahsın bulunması için çalışma başlattı. Köprüden atlayan şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, bir şahın köprüye çıktığı ve kendini denize bıraktığı görülüyor.

Kaynak: İHA