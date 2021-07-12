15 Temmuz şehitleri ile ilgili şiir 2021 | 2,3 ,4 ,5 kıtalık 15 Temmuz şiirleri 2021

Türkiye'de kamu dahil olmak üzere birçok kurumun içine sızmış olan FETÖ üyeleri 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulundu. Vatandaşların ve darbeye karşı olan asker ve polislerine mücadelesiyle o gece darbeciler, büyük bir hezimete uğratıldı. Ancak yeni günle birlikte şehitlerimizin olduğunu öğrendik, Türkiye daha sonra tek vücut olarak darbe girişiminin karşısında durmuş, demokrasisine karşı çıkmıştı. 15 Temmuz milat olan bir tarih olarak kayıtlara geçmiş, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak resmi tatil ilan edilmişti. Bu kapsamda 15 Temmuz gününde şehitlerimi anmak, gazilerimize minnet duymak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz şehitleri ile ilgili şiir 2021 | 2,3 ,4 ,5 kıtalık en güzel 15 Temmuz şiirleri 2021 konularını araştırmaya başladılar. İşte 15 Temmuz şiirleri...

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İLE İLGİLİ ŞİİR 2021

15 TEMMUZ GECESİ

Sardı her tarafı bombaların sesi

Paramparça oldu Büyük Millet Meclisi

Vatanı kurtarmak için yaptık demokrasi

Bayrak düşmedi yerlere

Her zaman gönüllerde

Çok şehit verdik o gece

Onlar ölmedi yaşıyor yüreklerde

O gece bozulmadı birlik

Çabalar sonucu düşmanı gönderdik

Biz yenilmez bir ülkeyiz

Bunuda düşmana biz öğrettik

Esma AYDIN

15 TEMMUZ’DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim, binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor, ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, “ÖLÜMÜNE” kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

MİLLETE BAKIN HELE!

Türk’e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi

Taylar gibi şahlanan millete bakın hele!

İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi.

Cihat emrini alan millete bakın hele!

Bizdik o gece, bizdik, uçağa sapan atan,

Özgürlüğü uğruna mermiye kafa tutan!

Göğsünü siper eden, tankın altına yatan,

Aslan misali dalan millete bakın hele!

Damarında gezen kan, bayrak rengi kırmızı.

Ak yüreğinde mühür, hilaliyle yıldızı.

Asker doğar ve asker ölür erkeği, kızı;

Öz benliğini bulan millete bakın hele!

Aksakallı emretti; ölüme selam durdu

Başçavuş Ömer Halis, darbeci puştu vurdu.

İlk kurşun, ilk kahraman, tek başına bir ordu…

Cennette karar kılan millete bakın hele!

Kamyonuyla Şerife Bacı’m bir Nene Hatun.

Gelin de Safiye’yi, elinizdeyse, tutun.

Küçük dillerinizi Türkan Ana’yla yutun.

Gülerek şehit olan millete bakın hele!

F-16’ya yandı Hicabi’nin samanı;

Semalara yükseldi kör edici dumanı.

Mehmet egzoz tıkadı, dilettirdi amanı.

Şeytana ıslık çalan millete bakın hele!

Nice nice yiğitler Başkomutan emriyle,

Eline ne geçtiyse, taş, sopa, kemeriyle,

Her biri akıncıydı, çocuğuyla, piriyle,

Koşup meydana dolan millete bakın hele!

Hayranlık uyandırdı tavizsiz edaları,

Yeri, göğü inletti marşları, nidaları.

“Tekbir!”, “Allahuekber!” diyen gür sedaları

Semalardan duyulan millete bakın hele!

Halk yediden yetmişe, kalp kalbe ve kol kola,

Yoğun ateş altında vermedi tek bir mola.

Âdeta meleklerle karışıp, kutlu yola

Allah için koyulan millete bakın hele!

Kırk yıllık planları dört saatte çökerten,

İşgal heveslerini kahramanca göçerten,

Dosta parmak ısırtan, kâfire iç geçirten,

Haine korku salan millete bakın hele!

Darbeyi etti yalan; millete bakın hele!

Mücella Pakdemir

2,3,4 ,5 KITALIK EN GÜZEL 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ 2021

15 TEMMUZ ŞİİRİ

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İLKAN

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MARŞI

15 Temmuz gecesiydi hava sıcaktı,

Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı.

Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı,

Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı.

Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet,

Ya özgürlük bundan sonra, ya da zillet.

Milyonların ayak sesi titretti yeri,

Elde bayrak, dilde tekbir koştu ileri.

Demokrasi destanında şahitler biziz,

Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz.

Başkomutan emir verdi : “inin meydana”

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana.

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına

Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına.

Başkomutan emir verdi : “inin meydana”

Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana.

Anonim

BU VATAN BİZİM

Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,

Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,

Yürüdük tankların tam üzerine,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Cumhurbaşkanım emretti : “sokağa çıkın”

Cesaret devini göğsüne takın,

Şu koşan nineye, dedeye bakın,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Köprüler tutulmuş maşa ellerce,

İnsanlar sokağa aktılar sellerce,

Türküler söylenir kalır yıllarca,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,

Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,

Millet bir oldukça yok telaşa,

Çocuklar rahat olun Temmuz bizim, bu vatan bizim.

Ekrem CİNOĞLU

“ÖMER HALİSDEMİR” BENIM …

Oğlum Ömer Halisdemir benim!

Vatanına, Cumhuriyetine sahip çıkan,

– Komutan benim, diyen cuntacıyı

alnının çatından vuran.

Şehidim, yiğidim,

Gözünü, gönlümü sevdiğim!

Evladım Ömer Halisdemir benim!

Memlekete son gelmişti ya, dedi;

– Ana iki dönüm bahçe yapacağım şuraya.

– Çiçekler ek, en çok da yıldız çiçeklerinden ön tarafa. Bahçesi Cennet olsun şimdi şehidimin.

Yıldızlar içinde uyusun Ömerim,

Helaldir sana verdiğim ak sütlerim!

Abim Ömer Halisdemir benim!

Askerlik onun için hep büyük onur.

Değil otuz, bin kurşun yese milyon kere teröre karşı durur.

Vatan böyle yiğitlerle bölünmez bütün olur!

Adım Ömer Halisdemir benim!

Gecenin karanlığında üşüştü namertler,

Tek kurşunumla bir bedende yitip gittiler.

Al kanlar içindeki bedenim, apak oldu uçururken melekler.

Vatanım, milletim sizlere emanet ey gençler, yiğitler!

Ruhum Ömer Halisdemir benim!

Bilmezler mi ki biz Yüce Türk Milletiyiz,

Asırlardır hür yaşadık, hür yaşarız,

Mevzu vatanımızsa meydanlarda destan yazarız.

Rahat uyu şehidim, emanetine gözümüz gibi bakarız!

16 Ağustos 2016,

M. Tecimer Niğde BOR

15 temmuz gecesi ile ilgili sloganları 2021 | 15 Temmuz şehitlerini anma sözleri 2021

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Hangi köprünün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmiştir?