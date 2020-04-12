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15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün giriş ve çıkışlarında denetimler sürüyor

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün giriş ve çıkışlarında denetimler sürüyor

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri köprü giriş ve çıkışlarında araçları tek tek durdurdu ve araçta bulunan kişilerin gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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