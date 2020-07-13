Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edilen 15 Temmuz günü için vatandaşlar, 15 Temmuz videoları kısa kısa izle! başlığı ile o güne özel yapılan videoları izleme fırsatı buluyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere ve daha fazlasına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

15 TEMMUZ'DA NE OLDU?

15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ, savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve çılgın yeni bir darbe girişiminde bulunmuştur. Sokakta darbeye karşı çıkan vatandaşların üzerine tankları sürmüştür. Ankara ve İstanbul’da, Cumhurbaşkanlığı, parlamento, emniyet ve kamu binaları ile darbeye karşı çıkan insanları savaş uçaklarıyla bombalayan FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da suikast girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi halkın ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısız olmuştur. Darbe girişimi sırasında 173 sivil, 62 polis ve 5 asker hayatını kaybetmiştir. Darbecilerin saldırısında ayrıca 1491 kişi de yaralanmıştır.

Darbe girişimi başarılı olsaydı, binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, demokrasi ve özgürlükler ortadan kaldırılmış ve Fetullah Gülen’in sapkın dini görüşleri ekseninde askeri bir diktatörlük kurulmuş olacaktı. Bu çağ dışı darbe girişimine farklı düşünceden toplumun bütün kesimleri; siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, medya ve iş dünyası şiddetle karşı koymuşlardır. Gelinen noktada kanlı darbe girişimi bastırılmış, devlet kurumları büyük oranda olağan işleyişine dönmüştür.

15 TEMMUZ'UN AMACI NEDİR?

Örgütlendiği ülkelerde okul, eğitim/kültür merkezi, meslek kuruluşu veya STK gibi görünerek gizlice stratejik kurumlara yerleşerek devletleri ele geçirmektir. Çocukluğundan itibaren kontrol altında tutup etkin yerlere getirdiği üyeleri aracılığıyla, devletleri, toplumları, hatta dünyayı “kâinat imamı” olarak adlandırdıkları liderlerinin görüşleri ışığında dizayn etmektir.

Sapkın dini inançları nedeniyle amaçlarına ulaşmak için her türlü takiye, iftira, komplo, tuzak ve illegal tüm faaliyetleri meşru görebilmektedirler. Uzun yıllara dayanan gizli eğitim ve ikna faaliyetleriyle bu konularda sıradan insanların çözemeyeceği bir profesyonellik kazanmışlardır. Üyeleri, mesihvari bir “seçilmişlik ruhu” ve “adanmışlık” içerisinde kimlikten kimliğe girebilmekte, yeri geldiğinde cinayet de dahil, her türlü illegal faaliyeti gerçekleştirebilmektedir.

15 TEMMUZ SÖZLERİ 2020

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz'u UNUTMA, UNUTTURMA!

Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak sozlersitesi.com kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Hain 15 Temmuz darbe girişiminde ölen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.

Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

Darbelerin susturduğu ezanlardan, salaların susturduğu darbelere…

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gununuzu tebrik eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Vatan, aşktı bizde ve aşka yürüdüğümüz gündü bu gün...

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz demokrasi milli birlik günün'de vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm milletimizi şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Darbe Girişimine izin vermiyen Türkiye Milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri Unutulmasın.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye

VATAN İçin Yaşayıp Öldünüz; Siz Toprağa Değil, Kalplere Gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad Ediyoruz.

Vatanımız için şehit olmuş 248 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez

Herkes gönIünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor…"

248 Şehit daha 248 çift göz daha kapandı hayata. 248 ananın daha hıçkırıkIarı karıştı toprağa. 248 baba daha ağIadı evIadına. Demokrasi şehitleri unutmayacak.

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