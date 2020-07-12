'15 Temmuz Zaferi' dijital gösterim merkezlerinde yaşatılacak

İLETİŞİM Başkanlığı, Dijital Gösterim Merkezleri'nde 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zaferin dijital ortamda 360 derece görsel deneyimle ve üç boyutlu olarak sergileneceğini duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklama ya göre; milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Milletin Zaferi temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerini Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açtı. 15 Temmuz zaferini unutturmama adına hazırlanan Dijital Gösterim Merkezlerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

ENGELLİLER UNUTULMADI

Dijital Gösterim Merkezlerinde görme engelliler için "görme engelli yolu', işitme engelliler için de işaret lisanıyla anlatım imkanı bulunuyor. Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak ziyaretçiler, 5 bölümden oluşan merkezlerin fuaye alanında üç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek. Dijital gösterim yapılan bir tünelden geçilerek girilecek 360 derece görsel deneyim alanında ise ziyaretçiler, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterimini sinematik ses sistemi eşliğinde deneyimleyecek.

ÜÇ BOYUTLU DİJİTAL HARİTALAMA GÖSTERİMİ

360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama (mapping) gösterimi yer alacak. Bu bölümdeki gösterimde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönüm noktaları üç boyutlu ve sinematik ses sistemi ile ziyaretçilere sunulacak. Ardından gelen hologram gösterim alanında "wireframe" teknolojisi ile yapılan hologram gösterisi izlenebilirken, hemen yanında bulunan projeksiyon ekranından FETÖ'nün geçmişi ve bugünü hakkında bilgi veren bir video film çalışması takip edilebilecek. Merkezin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek milli iradenin üzerinde hiçbir irade tanımayan 251 şehidin yer aldığı gösterim yapılacak.

15 TEMMUZ'DA TÜM GÜN AÇIK OLACAK

Hafta içi ve hafta sonu 12:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz Milli ve Beraberlik Gününde tüm gün ziyarete açık olacak. Anma programları kapsamında, ziyaretçilere VR gözlük ve Türk bayrağı hediye edilecek. VR gözlüklerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü videosu izlenebilecek.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİ GÖSTERİMİ YAPILACAK

Her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept üzerine geliştirecek olan Dijital Gösterim Merkezlerinde, gelecek aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş gibi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üstün teknolojiye sahip savunma sanayii üretimlerinin dijital (haritalama) mapping gösterimi yapılacak. 360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yüzleri gibi tarihi ve kültürel temaların da dijital gösterimleri gerçekleşecek. Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi tarihi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezlerde 3 aynı zamanda, Türkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacak.

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Kaynak: DHA