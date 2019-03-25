"15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlere itibar etmiyoruz"

SAKARYA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da yaşananlara "kontrollü darbe" diyenlere asla itibar etmediklerini belirterek, "FETÖ'nün tetikçilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na ve hükümete yönelik saldırılarının farkındayız ve bunların ne anlama geldiğini biliyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde sizden ricamız, bütünüyle sandığa gitmenizdir." dedi.

Arslan, Erenler Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hak-İş Sakarya Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Hak-İş'in bir mücadelenin adı olduğunu söyledi.

Bu mücadelenin bir yönünde demokrasinin, özgürlüklerin, bir yönünde milletin geleceği, sendikal hareketin onuru ve haysiyeti olduğunu vurgulayan Arslan, "Bizim dışımızda bir kısım çevrelerin onursuzca darbecilerle, çetelerle iş tuttukları dönemlerde Hak-İş, onuruyla, haysiyetiyle mücadele etmeyi hep bir görev bilmiştir. Türkiye'nin demokratik süreçlerini Hak-İş olarak önemsedik ve hep destek olduk." diye konuştu.

- "Taşeron konusunda büyük başarıya imza attık"

Ülkenin geleceğinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ekmeğimiz, aşımız varsa, Türkiye'de çalışabiliyor, burada iş bulma imkanımız varsa bu ülkenin barışına, demokrasisine, özgürlüklerine ihtiyacımız var. Onun için biz yine her alanda olduğu gibi demokratik süreçlerde de Hak-İş olarak inisiyatif, tavır ve yer aldık. Hak-İş, bu mücadelenin bundan sonraki süreçlerinde de demokrasiye, özgürlüklere, milli iradeye, ülkenin bekası ve bütünlüğüne mutlaka sahip çıkacaktır. Bunun için yolunu ve hedefini koymuştur. Demokratik süreçlerin olması, darbelerin ortadan kalkması, özgürlüklerimizin genişlemesi en çok emekçilere yarar. Demokrasi, ekmeğimiz, aşımız kadar önemli, demokrasi yoksa toplu sözleşme, örgütlenme yok. O yüzden biz demokratik süreçlerin güçlenmesini, sendikal mücadelemizin en temel unsuru olarak görüyoruz."

Taşeron şirketlerdeki arkadaşlarının sendikalaşmasını talep ederken birilerinin bu işçileri ciddiye almadığını, onların sorunlarına kulak tıkadığını ve haklarını, kadrolarını alamayacağını düşündüğünü anlatan Arslan, "Biz buna inandık, mücadele ettik. 2007'den 2017'ye geçen 10 yıllık mücadelemizde Allah'a çok şükür bugün çok büyük başarı hikayesini birlikte gerçekleştirdik. Bu gerçekten büyük bir reformdur, Türkiye'nin elde ettiği önemli bir değişimdir. Taşeron konusunda büyük başarıya imza attık. 1 milyona yakın kamudaki arkadaşımız, kamunun çalışanı oldu. Bu önemli başarı. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Eksikleri var, bu eksikliklerin giderilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkemizin geleceğine inanıyoruz"



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldığını anımsatarak, Hak-İş olarak bugüne kadar hiçbir seçimde üyelerine yönlendirme yapmadıklarını söyledi.

Milletin, üyelerinin sağ duyusuna güvendiklerini vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülke için sorumluluk aldıklarının farkındayız ve onlar gerçekten her zaman olduğu gibi zor dönemlerde zor kararları başarıyla vermiş arkadaşlarımızdır. Sadece 'Tayyip Erdoğan kaybetsin, Türkiye kaybetsin.' noktasında olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Biz ülkemizi seviyoruz, ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Bu inançla hareket ederek, yerel seçimlerde ortaya çıkarılan birtakım senaryoları boşa çıkarmamız gerekiyor. Hak-İş olarak özellikle 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlere asla itibar etmiyoruz, Kandil'den ülkeye ayar vermek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. FETÖ'nün tetikçilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na ve hükümete yönelik saldırılarının farkındayız ve bunların ne anlama geldiğini biliyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde sizden ricamız, bütünüyle sandığa gitmenizdir."

Arslan, konuşmasının ardından sendika üyelerinin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA