15 Temmuz'a özel 'Demokrasi Labirenti'

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Sultangazi Belediyesi de bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurulan "Demokrasi Labirenti", Türkiye'nin darbelere geçit vermeyeceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlar "Demokrasi Labirenti" ile Sultangazililere gösteriliyor. 15 rakamı şeklinde oluşturulan labirent, Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiş 6 darbe girişimine atıfta bulunmak adına 6 çıkmaz yoldan oluşuyor.Demokrasi Labirenti'nin açılışına, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, İlçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

"15 TEMMUZ HAİN BİR KALKIŞMAYDI"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Demokrasi Labirenti açılışında şunları söyledi;

"Bugün burada Türkiye'nin demokrasi tarihindeki çıkmazları göstermek gayreti içerisindeyiz. Bu Labirenti aslında bir fügür. 15 Temmuz'da millet iradesini çok güçlü bir şekilde gösterdi. 15 Temmuz'da rabbimizin yardımı, milletimizin sarsılmaz iradesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ile 15 Temmuz'u bertaraf ettik. 15 Temmuz hain bir kalkışmaydı. Bugün burada Demokrasi Labirenti ile bunun bir çıkmaz sokak olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu çıkmaz sokağa girmeyin girme iradesini bile göstermeyin diyoruz. İnşallah rabbim 15 Temmuz ve benzeri darbe girişimlerini yaşatmaz diyorum. 15 Temmuz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize ise sağlık sıhhat ve afiyet diliyorum" dedi

"15 TEMMUZ NÖBETİ ASLA BİTMEDİ"

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ise "15 Temmuz ile ilgili Sultangazi Belediyemiz çok anlamı bir program gerçekleştirdi. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin her yerinde bir demokrasi nöbeti başladı. O nöbet devam ediyor ve o nöbet asla bitmedi. Bugün de 15 Temmuz'un yıl dönümünde tekrar aziz şehitlerini rahmetle minnetle yad ediyoruz" diye konuştu

"BUGÜN DE MİLLETİMİZ DEVLETİNİN ARKASINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM ETMEKTE"

Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ise şunları söyledi:

"Sultangazi Belediyemizin yapmış olduğu Demokrasi Labirenti etkinliğinde beraberiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde birlikteyiz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anlıyoruz. Kahraman gazilerimizde sağlıklı sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Bugün de milletimiz devletinin arkasında dimdik durmaya devam etmektedir"

Kaynak: DHA