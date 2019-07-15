15 Temmuz’da her yıl lokma dökülmesini vasiyet etti!

Balıkesir'in Edremit içesinde yaşayan 77 yaşındaki emekli İlhan Bayırlıgil, her yıl 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" nedeniyle lokma döktürdüğünü kendisinden sonra da bunu kalanlara vasiyet ettiğini açıkladı.

Altınoluk İskele Mahallesi 6. Sokak'ta oturan Belçika'da madende çalışarak emekli olduktan sonra buraya yerleşen İlhan Bayırlıgil isimli vatandaş, "Benim dedelerim Çanakkale şehidi. 1 lira şehitlik maaşı istemedik. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O hain geceyi hiç unutmayacağız. Kanlı darbe ve işgal girişiminde şehit olan vatandaşlarımızın ruhu için ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Bu nedenle bu yıl ikincisini düzenledim. Bin kişilik lokma hayrı düzenledim. 3 çocuğum 6 torunum var. Benden sonrada çocuklarıma vasiyet bıraktım. Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA