15 Temmuz’da Kayseri tek yürek oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Kayseri'de onbinlerce kişi meydanlara akın etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kayseri'de şehitliklerin ziyaret edilmesiyle başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergilerinin açıldığı kentte akşam ise Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Garnizon Şehitliği'nden hareket eden kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Onbinlerce kişinin buluştuğu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara 15 Temmuz destanını anlatan videolar izletildi. Törene, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve on binlere vatandaş katıldı.

Programda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "3 yıl önce kapkara bir gece yaşadık. Milletin silahı ve öz parasıyla alınan silahlarla darbe yapmaya kalktılar. Çok şükür milletimiz bayrağa ve ezana sahip çıktı. Üzerinde bulunduğumuz Anadolu coğrafyası en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Bu topraklar zayıf devlet kaldırmıyor. Bu güzel toprak parçasına göz dikenler var. Bunu satacakta bir o kadar hain var. PKK'ya katılım neredeyse bitti. Şimdi sızmalarla canımızı yakmaya çalışıyorlar ama bu da en kısa zamanda bitecektir" diye konuştu.

FETÖ terör örgütüne değinen Özhaseki, "Devletimiz FETÖ denen hain terör örgütü ile mücadele etti. Bir laf vardır "Hırsız içeride ise kapı kilit tutmaz" diye. Bu milletin çocuğunu kandırdılar. Yavrularımızı ailelerden kopardılar. O şizofreni adamın yapısına kurban ettiler. Bu hain örgütte hırsızlık, iftira, röntgencilik var. Bunların yaptığının neresinde Müslümanlık var. Müslüman olan ABD'ye gidip bu ülkeyi satar mı? Meclise bomba atanlar, Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombalayanlar, millete silah doğrultanlar bir daha asla hapishaneden çıkamayacak, orada çürüyecekler. Bu hainler başarılı olsalardı yüce Türk milletinden kimse bahsetmeyeceklerdi. Bir terör devleti oluşturacaklardı. Hainler iç savaşın hesabını yapmışlardı. Allah bu milleti seviyor. Hiç kimse milletin iradesine ipotek koymak için eline silah alamayacak, aklından bile geçiremeyecek. Buna yeltenen adamın alnını bu millet karışlar" ifadelerini kullandı.

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DHA