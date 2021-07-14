15 Temmuz'da noterler açık mı? Kapalı mı? Kaça kadar açık? 15 Temmuz 2021 nöbetçi noterler
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde, kamu kurum ve kuruluşları arasında yer alan noterlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 15 Temmuz'da noterler açık mı? Kapalı mı? Kaça kadar açık? 15 Temmuz 2021 nöbetçi noterler ve tüm detaylar haberimizde...
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, bu tarihte hayatını kaybeden şehitlerin ve gazilerin anılması, demokrasiye vurulmak istenen tekmenin milletin iradesiyle geri püskürtülmesi ve milli iradenin gücünün kanıtlanması sebebiyle resmi tatil ilan edildi. Peki 15 Temmuz'da noterler açık mı? Kapalı mı? Kaça kadar açık? 15 Temmuz 2021 nöbetçi noterler ve tüm detaylar...
15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI? KAÇA KADAR AÇIK?
15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle, bu tarihte kamu kurum ve kuruluşu olan hiçbir işletme hizmet vermemektedir. Yani 15 Temmuz 2021 tarihinde noterler kapalı olacak. Bu sebeple 15 Temmuz'da notere gitmesi gereken vatandaşlar, işlerini 16 Temmuz'a erteleyebilir veya yaşadıkları şehirdeki nöbetçi noterlere başvurabilirler.
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15 TEMMUZ 2021 NÖBETÇİ NOTERLER
15 Temmuz tarihinde nöbetçi olacak noterlerin listesi henüz yayımlanmadı. Liste 15 Temmuz sabahında kamuoyu ile paylaşılacak olup, sabahın erken saatlerinden itibaren aşağıdaki linkten kendi şehrinizdeki nöbetçi noterliklere erişebilirsiniz.
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NOTER NEDİR?
Noter, noterlik mesleğini yapan kişidir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur.
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NÖBETÇİ NOTERDE FİYAT FARKI OLUR MU?
Haftasonu nedeniyle nöbetçi noter ve expertizler biraz daha yoğun olmaktadırlar. Ancak nöbetçi noterlerde işlemler için herhangi bir fiyat farkı alınmamaktadır.
NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
- Evlenme sözleşmesi,
- Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
- Zilyetlik devri sözleşmesi
- Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
- Şirket sözleşmesi,
- İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
- Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
- Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
- Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
- Kira sözleşmesi,
- Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
- Taksim ve ifraz sözleşmesi,
- Evlat edinme sözleşmesi,
- Temlik,
- Taahhütname,
- Kefaletname,
- Vasiyetname,
- Vakıf senedi,
- Aile vakfı senedi,
- Tanıma senedi,
- Muvafakatname,
- Sulhname,
- Yeddiemin senedi,
- Rehin senedi,
- Borç senedi,
- Fesihname,
- İbraname,
- Beyanname,
- Şahadetname,
- Piyango Kur’a ve toplantı tutanağı,
- Emanetleri saklama tutanağı,
- İfade tutanağı,
- Tespit tutanağı,
- Vekaletname,
- Defter onaylanması,
- Çevirme,
- Örnek çıkartma,
- İmza sirküleri,
- Protesto işleri,
- İhbar ihtarname işleri ve tebliği,
- Tescil işlemleri yapılabiliyor.