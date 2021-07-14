15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, bu tarihte hayatını kaybeden şehitlerin ve gazilerin anılması, demokrasiye vurulmak istenen tekmenin milletin iradesiyle geri püskürtülmesi ve milli iradenin gücünün kanıtlanması sebebiyle resmi tatil ilan edildi. Peki 15 Temmuz'da noterler açık mı? Kapalı mı? Kaça kadar açık? 15 Temmuz 2021 nöbetçi noterler ve tüm detaylar...

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI? KAÇA KADAR AÇIK?

15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle, bu tarihte kamu kurum ve kuruluşu olan hiçbir işletme hizmet vermemektedir. Yani 15 Temmuz 2021 tarihinde noterler kapalı olacak. Bu sebeple 15 Temmuz'da notere gitmesi gereken vatandaşlar, işlerini 16 Temmuz'a erteleyebilir veya yaşadıkları şehirdeki nöbetçi noterlere başvurabilirler.

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15 TEMMUZ 2021 NÖBETÇİ NOTERLER

15 Temmuz tarihinde nöbetçi olacak noterlerin listesi henüz yayımlanmadı. Liste 15 Temmuz sabahında kamuoyu ile paylaşılacak olup, sabahın erken saatlerinden itibaren aşağıdaki linkten kendi şehrinizdeki nöbetçi noterliklere erişebilirsiniz.

15 TEMMUZ NÖBETÇİ NOTERLER İÇİN TIKLAYIN

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NOTER NEDİR?

Noter, noterlik mesleğini yapan kişidir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur.

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NÖBETÇİ NOTERDE FİYAT FARKI OLUR MU?

Haftasonu nedeniyle nöbetçi noter ve expertizler biraz daha yoğun olmaktadırlar. Ancak nöbetçi noterlerde işlemler için herhangi bir fiyat farkı alınmamaktadır.

NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?