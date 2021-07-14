15 Temmuz'da Yurtiçi kargo açık mı 2021? Yurtiçi Kargo 15 temmuz'da çalışıyor mu 2021? Yarın kargo şubeleri açık mı? soruları gündemde. Siparişlerini verecek ya da gönderecek olan pek çok vatandaş, 15 Temmuz Perşembe günü kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo 15 Temmuz'da faaliyet gösteriyor mu? Kargo şubeleri açık mı? Kargolar 15 Temmuz'da dağıtım yapıyor mu?

15 TEMMUZ'DA YURT İÇİ KARGO AÇIK MI 2021?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer almaktadır. Resmi tatillerde birçok kuruluş çalışmamaktadır. Peki kargolar açık mı? Cevabı Bölge Gündem Haber sitesinde...

YURTİÇİ KARGO 15 TEMMUZ'DA ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz kargo çalışma saatleri her yıl sıklıkla araştırılmaktadır. Kargoların hepsi kamu kuruluşu olmadığı için bazıları 15 Temmuz'da da çalışmaktadır. İşte 15 Temmuz kargoların çalışma saatleri...

YARIN KARGO ŞUBELERİ AÇIK MI?

PTT, banka ve noterler 15 Temmuz 2021 tarihinde çalışmamaktadır.

15 TEMMUZ ARAS KARGO AÇIK OLACAK MI?

Aras Kargo 15 Temmuz Perşembe günü kapalıdır. Aras Kargo müşterilerine ''Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.'' şeklinde bilgilendirme mesajı attı.

15 TEMMUZ MNG KARGO ÇALIŞACAK MI?

MNG Kargo da 15 Temmuz Perşembe günü faaliyet göstermeyecektir. MGN Kargo'dan yapılan açıklamada, ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir. Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

15 TEMMUZ YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo da15 Temmuz'da çalışmayan kargolar arasında bulunuyor. Yurtiçi Kargo müşterilerine ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.'' mesajıyla çalışmayacaklarını duyurdu.

15 TEMMUZ SÜRAT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Sürat Kargo, 15 Temmuz'da çalışmayacağını "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" resmi tatilinde tüm birimlerimizde 1 gün hizmete ara verilecektir. 16 Temmuz Cuma günü tüm birimlerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz." mesajıyla belirtti.

15 TEMMUZ UPS KARGO ÇALIŞACAK MI?

UPS Kargo 15 Temmuz'da hizmet vermemektedir. UPS KARGO arefe gününde ise yarım gün çalışmaktadır.