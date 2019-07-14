15 Temmuz'u ebruyla anlattı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Osman Şimşek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimini ebru çalışmasıyla anlattı.

Şehit Ömer Halisdemir ile halkın direnişini konu alan fotoğrafları ebru ile buluşturan Şimşek, çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Erdek Körfezi'nde ebru çalışması yaptığını anımsattı.

Bu önemli günde de sanatıyla bir şeyler yapmak isteğini vurgulayan Şimşek, "15 Temmuz'un yıl dönümü sebebiyle herkes karınca kararınca bir şeyler yapıyor. Ben de ebru çalışmasıyla katkıda bulunmayı planladım. 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması dileğiyle." dedi.

Kaynak: AA