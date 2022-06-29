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15 Temmuz'un 251 şehidini işte böyle andılar! Amerika'da düzenlenen anma töreni büyük ses getirdi!

Amerika'da New York'un ünlü Times Meydanı'nda, 15 Temmuz'da şehit olanları anmak için 251 adet ayakkabı koyarak anma töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz'un 251 şehidini işte böyle andılar! Amerika'da düzenlenen anma töreni büyük ses getirdi!

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Amerika'daki faaliyetlerini sürdürmeye hız kesmeden devam ediyor. TASC üyeler, milletimiz için en hazin günlerden biri olan 15 Temmuz darbe gecesinde şehir olan 251 kişi için, New York'un en ünlü noktalarından biri olan Times Meydanı'nda, şehitleri sembolize eden 251 adet ayakkabıyı meydana koyarak anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz'un 251 şehidini işte böyle andılar! Amerika'da düzenlenen anma töreni büyük ses getirdi!

Komite tarafından, 15 Temmuz'a dair bilgilendirme yapmak için bildiri yayınlandı. Bildiride "Bugün burada gördüğünüz ayakkabılar, o gece hayatını kaybeden erkek, kadın, çocuk ve yaşlıların giydiği ayakkabıların simgesidir. O kader gecesinde, Türkiye'de özgürlük ve demokrasiyi savunan yiğit ruhları anıyor, ailelerine başsağlığı ve dayanışma diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz'un 251 şehidini işte böyle andılar! Amerika'da düzenlenen anma töreni büyük ses getirdi!

DEMOKRASI UĞRUNA "SON YÜRÜYÜŞ"

Ayrıca bildiride, 15 Temmuz gecesinde darba girişiminin, ülkeyi, özgürlükleri ve devleti korumak için halk tarafından engellendiği vurgulandı. Fetö tarafından şehit edilen 251 kişinin yanı sıra 2734 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bilgilendirme için yayınlanan bildiride, "Burada gördüğünüz ayakkabıların her bir çifti demokrasi uğruna 'son yürüyüşünü' yapmış bir kahramanı temsil ediyor." ifadelerine de yer verilerek, halkın vermiş olduğu mücadele "son yürüyüş" olarak adlandırıldı.

15 Temmuz'un 251 şehidini işte böyle andılar! Amerika'da düzenlenen anma töreni büyük ses getirdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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