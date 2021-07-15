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  3. 15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir unutulmadı! Vatandaşlar kabrine akın etti

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir unutulmadı! Vatandaşlar kabrine akın etti

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü general Semih Terzi'yi öldürerek darbeni seyrini değiştiren ve FETÖ'cüler tarafından şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri 15 Temmuz'da vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir unutulmadı! Vatandaşlar kabrine akın etti

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin bozguna uğratılmasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekia Aksallı'nın kritik bir emiri ile Şırnak'tan gelen FETÖ'cü general Semih Terzi'yi ÖKK'unda öldüren ardındansa FETÖ'cü hainlerin kurşunlarıyla şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki  ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabri vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. 

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir unutulmadı! Vatandaşlar kabrine akın etti

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Halisdemir'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Ziyaretçiler çocuklarına onun yaptığı kahramanlıkları anlattı. Ziyarete gelenler duygulu anlar yaşadı.

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir unutulmadı! Vatandaşlar kabrine akın etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Hüseyin Pekmez (45), şehide vefa borcunu ödemek için geldiklerini söyledi.

Şehidin kabrinde dua okuduklarını belirten Pekmez, "Çok buruk, hüzünlüyüz. Anlatılacak gibi değil. Ailemle geldik. Çocuklarımıza burayı gösterdik, şehidimizi, yaptığı kahramanlığı anlattık." dedi.

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir unutulmadı! Vatandaşlar kabrine akın etti

"BİR GECEDE TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ KONUMU DEĞİŞMİŞ OLDU"

Düzce'den gelen Hüseyin Erdem de şehidin kabrine geçen sene ziyaret etmeyi istediğini ancak bu sene nasip olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Pişman oldum gelemediğime, 'Bu sene mutlaka gitmeliyim.' dedim. Şehidin acılarını paylaşmak, yaptıklarını anlamak, hissetmek, o ruhu yaşamak için geldik. Ailemle beraber dualarımızı yaptık. Bir gecede Türkiye'nin dünyadaki konumu değişmiş oldu. Yaptığı fedakarlıktan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkesin bunu bilip, anlayıp sahip çıkması lazım. Yarınlara taşıması lazım. Herkesin burayı ziyaret etmesinde fayda var."

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir unutulmadı! Vatandaşlar kabrine akın etti

"O BİZLERİ KURTARDI"

Ziyaretçilerden 73 yaşındaki Fatma Koçyiğit de onun için çok üzüldüklerini ifade ederek, "Onu çok seviyoruz, Allah nurlar içinde yatırsın, şefaatlerinden mahrum bırakmasın. Allah'ım yanına alır bizi inşallah. Türkiye'mize, milletimize ve devletimize Allah bol sabır versin, kolaylıklar versin. Her sabah namazı şehitlerimize, dağdaki Mehmetçiklerimize, hükûmetimize, milletimize, 'Pis hastalıktan korusun, onlara silah atan ellerden korusun, gören gözleri kör et.' diye dua ediyorum. Düşmanlara her zaman beddua ediyorum. Rabb'im inşallah dualarımızı kabul eder, silah attırmaz, gözlerine göstermez, her zaman bu şekilde dua ediyorum. Şehidimiz vatanı uğruna canını verdi. Allah'ım ona şefaat etsin. O bizleri kurtardı, Allah'ım da onu kurtarsın. Ona çok minnettarım." diye konuştu.

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir unutulmadı! Vatandaşlar kabrine akın etti

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir unutulmadı! Vatandaşlar kabrine akın etti 15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir unutulmadı! Vatandaşlar kabrine akın etti 15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir unutulmadı! Vatandaşlar kabrine akın etti

Tayfun Altuntaş
Editör
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