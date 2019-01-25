"15. Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başladı.

Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla belediye önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Uysal, burada yaptığı konuşmada, zeytinin çiftçi için de tüketici için de çok önemli bir meyve olduğunu söyledi.

Zeytin ve zeytinyağının ülkeye önemli bir ekonomik katkı sağladığını belirten Uysal, "Burhaniye'nin hayat kaynağı zeytinin bereketini kutladığımız festivalimiz önemli bir misyon üstleniyor. Burhaniye'nin kaliteli zeytinyağının daha geniş kitlelerce tanınması, tüketilmesi ve kalitesinin artırılması, markalaşması adına çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Edremit Körfezi'nin temel geçim kaynağının zeytincilik olduğunu vurgulayan Kaymakam Hüseyin Öner de şunları kaydetti:

"Üretimin yoğun olduğu bu bölge için zeytinyağı kalitesini ve tüketimini artırmak için çaba göstermeye ihtiyacımız var. Zeytinyağının durumunun sağlamlaştırılmasında kalite ve sağlıklı ürün özelliklerinin yanı sıra lezzet faktörü de öne çıkarılmalı. Bu amaçla kurulacak Burhaniye Zeytin ve Zeytin Üretim İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapı çalışmaları, 2019 yılı sonuna kadar bitirmeyi hedeflediğimiz bir aşamaya geldi. Festival de Burhaniye zeytininin daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlayacak ve üretici, çiftçi, işçi, tüccar, tüketici ile tüm ilgili kesimler, ortak payda olan zeytin kültürü ekseninde buluşacak."

Daha sonra Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi'nin halk oyunları ekibi, folklor gösterisi sundu.

Festival kapsamında, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde "Zeytinyağlı Yemek Yarışması" gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA