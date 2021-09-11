Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla'nın Datça'da 4.4 büyüklüğünde depremManchester United - Newcastle United maçı canlı izle | S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linkiÜmraniyespor - Bandırmaspor maçı canlı izle linki | TRT Türk canlı yayın izleSon dakika| MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Meral Akşener'e tepki: Faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz15 yaş altı çocukların kimlik başvuruları e-Devletten yapılabilecekAşk Mantık İntikam 12. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 12. bölüm izleSon dakika | Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ten açıklama: Transferim gerçekleşmedi ve buna kesinlikle benim taleplerim sebep olmadıYoğunluğu kaldıramayan ahşap balkon çöktü: 3 metre yüksekten düşen 13 kişi yaralandıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: Türkiye geleceğini inşaya odaklanmış durumdadırDere kenarında eşyaları bulunan Ahmet Çetin'den kötü haber
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 15 yaş altı çocukların kimlik başvuruları e-Devletten yapılabilecek

15 yaş altı çocukların kimlik başvuruları e-Devletten yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularının anne ve babaları tarafından artık e-Devlet üzerinden yapılabileceği haberini bildirdi.

15 yaş altı çocukların kimlik başvuruları e-Devletten yapılabilecek

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, "Nüfusta her geçen gün işler daha kolaylaşıyor, 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri, e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek" açıklamasıyla duyurulan yeni hizmet başladı.

Vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmeye gerek duymadan velisi tarafından 15 yaş altı çocuklarının kimlik kartı başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

15 yaş altı çocukların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) başvuruları ailesi tarafından e-Devlet üzerinden aileleri tarafından elektronik imza veya mobil imza kullanılabilecek.

Başvuru işlemi yapılmadan önce kağıt bedelinin yatırılarak, kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilerek başvuru tamamlanabilecek.

Başvurusu yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması şartı aranacak.

TCKK değerli kağıt bedeli, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla veya anlaşmalı bankalara yatırılabilecek.

Başvurusu yapılacak çocuğun, son altı ay içerisinde yapılan TCKK veya pasaport başvurusu neticesinde MERNİS'te kayıtlı fotoğrafı bulunması durumunda TCKK başvurusunda da aynı fotoğrafı kullanılabilecek.

Ayrıca, kimlik kartının gönderilmesinde sadece yurt içi adresler seçilebilecek.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT