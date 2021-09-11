15 yaş altı çocukların kimlik başvuruları e-Devletten yapılabilecek

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, "Nüfusta her geçen gün işler daha kolaylaşıyor, 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri, e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek" açıklamasıyla duyurulan yeni hizmet başladı.

Vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmeye gerek duymadan velisi tarafından 15 yaş altı çocuklarının kimlik kartı başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

15 yaş altı çocukların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) başvuruları ailesi tarafından e-Devlet üzerinden aileleri tarafından elektronik imza veya mobil imza kullanılabilecek.

Başvuru işlemi yapılmadan önce kağıt bedelinin yatırılarak, kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilerek başvuru tamamlanabilecek.

Başvurusu yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması şartı aranacak.

TCKK değerli kağıt bedeli, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla veya anlaşmalı bankalara yatırılabilecek.

Başvurusu yapılacak çocuğun, son altı ay içerisinde yapılan TCKK veya pasaport başvurusu neticesinde MERNİS'te kayıtlı fotoğrafı bulunması durumunda TCKK başvurusunda da aynı fotoğrafı kullanılabilecek.

Ayrıca, kimlik kartının gönderilmesinde sadece yurt içi adresler seçilebilecek.