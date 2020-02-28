15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 55 ilden 330 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerlerin ailelerine sabır diledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın 1 Mart'a kadar süreceğini belirten Eskici, 55 ilden 330 sporcunun müsabakalarda ter dökeceğini ifade etti.

Eskici, müsabakalarda birincilik elde eden sporcuların Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından sporcuların müsabakalarıyla şampiyona başladı.

Kaynak: AA